Mourinho e a lesão de Spinazzola: «Se é mau para a seleção de Itália, imaginem para mim...»

José Mourinho já está em Itália, a cumprir quarentena antes de dar início aos trabalhos na Roma, e não deixou de lamentar, em declarações à rádio 'TalkSport', a lesão de Leonardo Spinazzola, que não só o afasta da seleção como também do clube italiano.





"A Itália está muito unida em torno da seleção nacional. Estou de quarentena no centro de treinos do clube, mas sinto que aqui toda a gente está entusiasmada e otimista. A mescla na equipa é perfeita, sabem como fazer tudo, defendem muito bem. O Bonucci e o Chiellini podiam jogar de olhos fechados, jogam há muitos anos juntos", começou por analisar."Os laterais são fortes. Perderam o Spinazzola. Se é mau para eles, imaginem para mim... A Itália perdeu um jogador muito importante, um bom futebolista, experiente, ele estava a jogar muito bem", considerou o português.Leonardo Spinazzola lesionou-se no jogo dos quartos-de-final com a Bélgica. O lateral da Roma sofreu uma rotura no tendão de Aquiles esquerdo e deverá perder os primeiros meses do campeonato italiano.