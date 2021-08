Mourinho e três jogadores da Roma expulsos em particular com o Betis

José Mourinho, treinador da Roma, foi expulso no encontro particular com o Betis. Tudo aconteceu quando, com o jogo empatado a dois, Álex Moreno fez o terceiro golo para a equipa espanhola, empurrando a bola com a mão. O árbitro, Figueroa Vázquez, foi alvo da fúria dos jogadores romanos e começou a distribuir cartões, dando um amarelo a Mancini e o segundo a Pellegrini que foi expulso. O técnico português envolveu-se nos protestos, de tal forma, que entrou mesmo em campo e também recebeu ordem de expulsão, assim como um elemento da sua equipa técnica. Mas, a coisa não ficou por aqui, pois pouco depois Mancini viu o segundo amarelo e mais perto do final, Karsdorp, lateral da Roma, foi admoestado com o cartão vermelho direto.

No aspeto desportivo, o Betis venceu por 5-2 e contou com Rui Silva na baliza, enquanto do lado da Roma, Rui Patrício também foi titular. Já William Carvalho apenas saiu do banco ao minuto 72, a tempo de assistir Tello no quarto golo da formação espanhola.