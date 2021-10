Mourinho é o cúmulo do pragmatismo: «Prefiro um 0-0 do que um 4-5»

José Mourinho encara o jogo da Roma com o Empoli de forma muito pragmática. “O resultado é o mais importante de tudo. Prefiro um 0-0 do que um 4-5, por exemplo. É impossível estar no topo da tabela sem ter uma equipa equilibrada. Portanto, acima de tudo estou focado no resultado. Defender bem é fundamental. É demasiado termos sofrido três golos diante do Verona e da Lazio”, vinca o treinador da Roma, que perdeu dois dos últimos três jogos na Serie A.

Um golo de Locatelli (86’) na reta final permitiu à Juventus vencer (1-0) o dérbi com o Torino. A Juve deu por finalizada a série de 20 jogos a sofrer golos na Serie A. Não ficava com a baliza a zeros desde 2 de março, frente à Spezia. “Foi a melhor Juventus da época”, disse Max Allegri. O Inter subiu ao 2º lugar após vencer (2-1) de ‘virada’ o Sassuolo. Dzeko (58’) e Lautaro Martínez (78’ de penálti após falta cometida sobre Dzeko) contrariaram golo de Berardi (22’ de penálti) em Reggio Emilia.