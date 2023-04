Mourinho e o desperdício ofensivo da Roma: «Não temos o Haaland na frente...»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

José Mourinho lamentou o resultado (0-1) do encontro com o Feyenoord, em Roterdão, na primeira mão dos quartos de final da Liga Europa, comentando as substituições de Paulo Dybala (na primeira parte) e de Tammy Abraham (na segunda metade), ambas por lesão.





"Quando alguém te pede para sair nem sequer tens tempo para perguntar o porquê. O Tammy [Abraham] tem um problema num ombro. O Dybala foi um problema muscular", afirmou o treinador português, em declarações aos microfones da 'Sky Sports Italia', afirmando que a dupla deverá falhar o encontro da segunda mão: "Provavelmente não teremos Dybala e Abraham para estes dois jogos [Udinese e Feyenoord], mas teremos o Olímpico, que está sempre presente."Convidado a comentar o desperdício ofensivo da Roma, José Mourinho falou em... Haaland. "Não temos o Haaland na frente. Somos quem somos, tentámos sempre dar o nosso melhor. Os rapazes fizeram um jogo de esforço, sacrifício e com dignidade. Temos um jogo difícil no domingo e depois voltamos na quinta-feira. Não temos muitos jogadores para fazermos uma rotação na equipa. Individualmente, se analisarmos as estatísticas, são poucos os golos dos avançados. Todos esperavam que o Feyenoord dominasse, mas desde o primeiro minuto que tentámos que o jogo não fosse de um só sentido. Estou preocupado para domingo. Não merecíamos este resultado, mas isto é o futebol", disse.