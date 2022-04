Mourinho e o reencontro com o Bodo/Glimt: «Reagimos com honra, apesar da humilhação»

La conferenza stampa di José Mourinho e Henrikh Mkhitaryan alla vigilia di #RomaBodo https://t.co/xXjo2EmBCa — AS Roma (@OfficialASRoma) April 13, 2022

José Mourinho acredita que a Roma vai conseguir dar a volta à eliminatória e apurar-se para as meias-finais da Conference League. A formação italiana cedeu (2-1) na primeira mão dos 'quartos' diante dos noruegueses do Bodo/Glimt (a mesma equipa frente a quem perdeu por 6-1 na fase de grupos), mas o treinador português não duvida que os giallorossi vão resolver o assunto em casa. Sobre a polémica a envolver o seu treinador de guarda-redes, Nuno Santos, que foi acusado de agredir o treinador do Bodo, Mourinho não quis tecer grandes comentários."Não vejo os meus jogadores tensos. A primeira derrota foi histórica para o clube, mas tivemos um comportamento exemplar, tivemos fair-play. Normalmente as pessoas reagem de forma negativa, mas nós reagimos com honra, apesar da humilhação. Disputámos mais dois encontros com eles [outro na fase de grupos e agora na primeira mão dos quartos-de-final], não houve dificuldades e o que aconteceu na última quinta-feira foi fora de contexto. O jogo foi normal, ao final de 45 minutos tudo estava normal, houve apenas um episódio mau, mas foi um caso isolado", explicou om treinador português."Queremos ir à meia-final, tal como eles. Espero um grande jogo, com a vantagem de jogarmos em casa, diante dos nossos adeptos. Que ganhe a melhor equipa e estou convencido que a melhor equipa somos nós", acrescentou Mourinho, frisando que a Roma "treinou a marcação de penáltis". "Mas não queremos ir a penáltis."Sobre o incidente da primeira mão, em que o treinador do Bodo/Glimt acusou Nuno Santos de agressão, Mourinho não quis alongar-se. Os dois foram punidos pela UEFA e não vão estar no encontro de amanhã. "Não penso nisso, a UEFA pensa nisso. Eu não decido, a UEFA decide."Quando lhe perguntaram se algo podia ter sido feito de forma diferente, Mourinho respondeu apenas "claro que sim".