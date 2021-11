Mourinho e Rui Patrício doam camisolas autografadas para causa solidária

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Com uma simples atitude, José Mourinho e Rui Patrício podem ter salvo o Natal de muitas famílias. Pode parecer exagerado, mas é uma realidade. O técnico e o guardião aceitaram participar num leilão e doaram a Tiago Velho, treinador de futebol que realiza as vendas para obter dinheiro para comprar cabazes, uma camisola cada, ambas devidamente autografadas.O dinheiro obtido nos leilões irá ser utilizado na compra de ceias de Natal, que irão reverter a favor de famílias carenciadas.A iniciativa não é inédita, uma vez que o treinador, atualmente ao serviço do Bougadense, já leva a cabo esta prática há largos anos, tendo já distribuído centenas de ceias.