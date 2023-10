Mourinho é suspenso por um jogo e falha visita ao Inter

José Mourinho foi esta terça-feira punido com um jogo de suspensão na Serie A, na sequência do cartão vermelho que viu no último encontro da Roma, com o Monza. O treinador português não vai assim orientar a equipa no duelo com o Inter, agendado para o próximo domingo.Nuno Santos, um dos adjuntos de Mourinho, também foi expulso no mesmo jogo e vai igualmente falhar a visita ao Giuseppe Meazza.A Roma foi ainda multada em 10 mil euros por os apanha-bolas demorarem a repor a bola em jogo depois do golo de El Shaarawy, que deu a vitória aos giallorossi na partida com o Monza.Antes da visita ao Inter, a Roma recebe quinta-feira o Slavia Praga, para a Liga Europa, mas Mourinho também não vai estar no banco nesse encontro, uma vez que se encontra a cumprir uma sanção de quatro jogos aplicada pela UEFA, depois da final da Liga Europa da época passada, que a formação italiana perdeu para o Sevilha, nos penáltis.