Mourinho em silêncio

No final do encontro com o Nápoles, na segunda-feira, José Mourinho criticou a arbitragem e pediu mais "respeito" com a Roma. Amanhã segue-se o Inter, num regresso do português ao Giuseppe Meazza, onde viveu alguns dos melhores momentos da carreira ao serviço dos nerazzurri, sobretudo com a conquista de Liga dos Campeões, Serie A e Taça de Itália em 2009/10. Para hoje estava prevista a conferência de antevisão, mas o clube anunciou ontem o seu cancelamento e Mourinho não falará antes de um jogo crucial para o Inter, que luta pelo título (tem menos dois pontos do que o Milan e um jogo em atraso), e também para a Roma, a lutar por uma vaga na Europa.Zaniolo (castigado) será baixa de peso nos giallorossi, que não perdem para a Serie A desde 9 de janeiro – sete vitórias e cinco empates nas últimas 12 jornadas.