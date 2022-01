Mourinho encantado com Sérgio Oliveira: «Raramente toma a decisão errada»

José Mourinho era um homem feliz este domingo após o triunfo da Roma em casa do Empoli (4-2) . Os giallorossi já venciam por 4-0 ao intervalo depois de uma primeira parte demolidora, e o treinador português, no final do encontro, deixou elogios à exibição da equipa, sem esquecer a exibição de Sérgio Oliveira (um golo e uma assistência), que considerou "um jogador diferente dos outros"."Podíamos ter controlado melhor o jogo, mas ainda assim é um grande resultado. Não é fácil vencer por 4-2 aqui", começou por dizer aos microfones da 'DAZN', antes de elogiar o médio luso."É diferente dos outros jogadores que temos. Sabia que ele poderia fazer a diferença, tanto a nível físico como na tomada de decisões. Não é um fenómeno tecnicamente, mas raramente toma a decisão errada. Além disso, tem muita personalidade e sabe jogar muito bem com o relógio. Quando joga numa equipa que luta por campeonatos, a atitude e mentalidade são exemplares".E acrescentou ainda em tom de brincadeira. "Antes deste jogo, sabíamos do empate entre Lazio e Atalanta e do resultado do jogo da Fiorentina. A segunda parte foi fantástica para vocês [imprensa]. Se fizéssemos o 5-0, as pessoas desligavam a televisão. Assim, vocês não perderam audiência...", rematou.