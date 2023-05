Mourinho esclarece ida ao balneário dos juniores: «Estive lá para ouvir e nem disse uma palavra»

Deu que falar no início da semana a suposta ação de José Mourinho ao intervalo do jogo dos juniores da Roma diante da Fiorentina, quando o técnico português teria descido ao balneário da sua equipa de jovens para motivá-los a dar a volta ao jogo com os de Florença. A ação foi bastante destacada, mas afinal... era mentira.Pelo menos foi isso que Mourinho garantiu esta quarta-feira, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Bayer Leverkusen. "Foi dito que eu tinha ido motivar os jogadores da equipa Primavera no balneário, mas isso é uma mentira e uma falta de respeito pelo treinador. Estive no balneário, mas o adjunto fez o seu trabalho. Estive lá para ouvir e nem disse uma palavra", esclareceu o técnico.