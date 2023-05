Mourinho esqueceu-se de papel no banco e ficou a saber-se a 'receita' que tinha para o Inter

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O que José Mourinho e a sua equipa técnica pensam e dizem durante o jogo? Esta terça-feira ficámos mais perto de saber, quando o jornalista italiano Tommaso Turci revelou, nas redes sociais, o papel esquecido no banco da Roma, depois da derrota caseira frente ao Inter (0-2) , palavras a que o 'Corriere dello Sport' deu eco."Perda de disciplina, perda de bola na primeira fase. Lado da bola do Matic. Nas bolas paradas, cruzar para a área. EQUILÍBRIO. Bloco baixo", pode ler-se na pequena nota sem muitas palavras, mas clara naquilo que o treinador português queria dos seus jogadores na partida e o que menos agradava.A nota, útil ou não? Bem, o que se sabe é que os dois golos do Inter não tiveram resposta da formação romana – afastando equipa dos lugares europeus (7.º classificado) e permitindo ao Inter alcançar a 4.ª posição na Série A, primeiro de Liga dos Campeões.