Mourinho: «Estamos muito felizes com Rui Patrício»

Rui Patrício chegou a Roma este verão, proveniente do Wolverhampton, e não parece ter tido dificuldades em encaixar no conjunto italiano. A equipa comandada por José Mourinho regista até agora 8 partidas sem sofrer golos, em todas as competições, e as exibições de Rui Patrício foram tema de conversa na conferência de imprensa de antevisão à deslocação a Bolonha.Questionado acerca da prestação do guarda-redes português, Mourinho afirma que "Rui Patrício é importante". "Quando a equipa joga bem e defende em grupo torna-se mais fácil para ele. Quando a equipa não controla esses momentos o guarda-redes pode fazer a diferença".Numa tentativa de elogiar o trabalho defensivo dos seus jogadores, o Special One diz que "Rui não tem tido muito trabalho nestes jogos", e remata: "estamos muito felizes com ele."O guarda-redes da Seleção Nacional continuará como titular no conjunto de Roma que se enfrenta ao Bolonha nesta quarta-feira, às 17h30, no estádio Renato Dall'Ara.