Mourinho: «Estou triste que não haja respeito pelos meus jogadores»

Ausente do banco da Roma por castigo, José Mourinho seguiu o duelo com o Inter Milão a partir da zona de imprensa do Giuseppe Meazza e foi com essa visão que diz ter observado um "grande jogo" da sua equipa, que não merecia ter perdido. Mourinho, bem ao seu estilo, deixou algumas indiretas, tanto ao árbitro, como à própria Liga italiana."Com tanta fadiga acumulada, com tão pouco tempo para preparar o jogo, creio que os meus rapazes fizeram um grande jogo. Creio que a sensação de todo o relvado, não apenas dos nossos adeptos, mas deles também, era que o jogo ia para um empate. A equipa esteve calma mesmo com todas as dificuldades. O Mancini e o Ndicka viram amarelos, que pareceram 'marcados', tal como aqueles para o Cristante e o Paredes no meio campo, isto enquanto no Inter apenas o Pavard foi amarelado. Estou desapontado com o resultado, especialmente porque os rapazes esforçaram-se e o golo era evitável. Estou triste que não haja respeito pelos meus jogadores, como se pode ver pela atitude do Maresca para com o Mancini e o Ndicka", atirou o técnico, ao Roma Channel.Em seguida, Mourinho deixou uma 'bicada' à Serie A. "Estou agradado pelo facto de, ao vir aqui com metade do plantel ausente - e com um novo presente da Serie A, por jogarmos no domingo e não na segunda-feira -, apesar de tudo isso, os rapazes terem estado bem. Estou triste, porque mereciam mais", lamentou o treinador, que aludiu ao facto da Roma ter atuado na quinta-feira para a Liga Europa, diante do Slavia Praga.Neste jogo, refira-se, a Roma atuou sem os contributos de Paulo Dybala, Chris Smalling, Lorenzo Pellegrini, Renato Sanches, Leonardo Spinazzola, Tammy Abraham e Marash Kumbulla.