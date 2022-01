Mourinho e a chegada de Sérgio Oliveira: «Conhecendo o FC Porto, não pensava que seria possível»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

José Mourinho explicou as razões que o levaram a pedir a contratação de Sérgio Oliveira. "Ele pode fazer tudo no meio-campo. Não é apenas um médio que atua à frente da defesa. Ele faz tudo, equilibra a equipa. Quando o Tiago Pinto [diretor desportivo] me disse que havia a hipótese concreta de o contratar, nem vacilei! Tem carácter, personalidade, experiência. Era o jogador de que necessitávamos", referiu o treinador da Roma, acrescentando: "Nunca pensei que seria possível conseguir o empréstimo de Sérgio Oliveira. Conhecendo o FC Porto, não pensava que tal seria possível..."

O Special One não revelou se Sérgio Oliveira passará a ser o ‘cobrador’ dos penáltis. "Ainda não pensámos nesse assunto. Não trabalhámos esse aspeto esta semana. E o mercado? Correu bem! Estou contente, não espero mais ninguém", disse o luso.