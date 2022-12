Mourinho explica duelo com o Casa Pia: «Estão melhores do que nós em termos competitivos»

A Roma regressou aos trabalhos na segunda-feira e amanhã [quinta-feira] viajará rumo ao Algarve para dar início a uma semana de preparação antes do regresso à competição em Itália, onde já tem agendados três jogos-treino com Cádiz, Casa Pia e RKC Waalwijk. Em declarações ao site oficial do clube, o treinador português - que tem sido associado ao cargo de selecionador nacional de Portugal - revelou por que escolheu estes três adversários para preparar a equipa para o que falta da temporada 2022/23.

"O nosso objetivo é voltar à ação. Há muitas equipas por ali, então tivemos muitas opções por onde escolher. Dito isto, nem sempre é fácil encontrar o adversário certo para nós. A nossa ideia foi defrontar equipas que estariam em melhor forma do que nós. O Cádiz ainda não teve descanso. Têm feito jogos e treinado durante este período, defrontando grandes equipas como o Manchester United e ainda hoje jogaram contra o Wolverhampton. Eles ficam no Sul de Espanha, ou seja a caminho de Portugal. Dá para ver que têm jogado sem tirar o pé no acelerador e que os jogadores ainda não tiveram uma pausa", começou por dizer 'Special One', antes de falar do único adversário português que a Roma defrontará durante o período no Algarve: "A equipa portuguesa que vamos defrontar [Casa Pia] está em quinto no campeonato, mas o mais significante é que já jogaram em termos competitivos há dois dias. Enquanto o Mundial forçou a uma pausa no campeonato, em Portugal a Taça da Liga continua. O Casa Pia esteve envolvido num grupo com mais três equipas e os jogos aconteceram num curto espaço de tempo. Eles são mais uma equipa que em termos competitivos estão acima de nós neste momento."

O período de preparação para o regresso à competição terminará com um duelo particular com o RKC Waalwijk. "A outra equipa que vamos defrontar são os holandeses do RKC Waalwijk. Eles regressam ao campeonato primeiro do que nós. E foi por isso que eu escolhi as equipas que aqui disse. Queremos que os jogadores tenham mais minutos de jogo", terminou.