Mourinho expulso admite: «Mereci o vermelho pelas coisas que disse»

A Roma viveu uma montanha russa de emoções no empate ( 1-1 ) com o Torino no Olímpico. Com Karsdorp na bancada, os giallorossi voltaram a escorregar e somaram o terceiro jogo sem vencer. O polaco Linetty deu vantagem aos visitantes aos 55’ e a Roma só acordou quando Dybala, de regresso mais de um mês depois devido a lesão, foi lançado pelo técnico português. O argentino mudou a partida e sofreu a falta que deu origem ao penálti... que foi perdido por Belotti. Antes, Mourinho havia sido expulso devido a protestos com o árbitro. Aos 90’+4, Dybala acertou na trave e, na recarga, Matic evitou a derrota."Mereci o vermelho pelas coisas que disse no calor do momento. Falei com o árbitro, pedi-lhe desculpa, mas não quero falar sobre as decisões da equipa de arbitragem", comentou o Special One, lamentando: "Tenho um plantel limitado e quando o Dybala não joga tudo é diferente".