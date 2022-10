Mourinho faz análise sobre pobres, ricos, remediados e admite: «Aprendi a chorar menos»

A lesão de Paulo Dybala, que pode afastar o argentino do Mundial, foi tema de conversa na conferência de imprensa de antevisão do jogo de hoje da Roma com o Betis, mas José Mourinho garantiu que não vai continuar a chorar sobre o leite derramado. No entanto, o treinador não deixou de constatar que há clubes com mais soluções do que outros no que toca a opções para resolver estes problemas."Quando falávamos deste Mundial, há uns quatro ou cinco anos, toda a gente sabia que haveria muitas lesões esta época e agora estamos a viver isso", constatou Mourinho."Aprendi a chorar menos. Aprendi a viver com a realidade das coisas. Pode dizer-se que há demasiados jogos e que os clubes ricos são privilegiados. Há clubes ricos, pobres e menos ricos", acrescentou.Depois, o treinador português da Roma explicou melhor o seu raciocínio: "Os pobres jogam uma vez por semana; os ricos podem jogar todos os dias, a rodar a equipa; os menos ricos é que estão em sarilhos porque jogam tanto como os ricos, mas não têm tantas opções para fazer mudanças. E esta é a situação em que estou."A Roma defronta o Betis esta tarde (17h45), em Sevilha, numa partida a contar para a quarta jornada do Grupo C da Liga Europa.