Mourinho fez oferta a adepto da Roma que sofreu paragem cardíaca durante o jogo com Spezia

Um adepto da Roma sofreu uma paragem cardíaca esta segunda-feira, durante a primeira parte do Roma-Spezia, e, após ter recuperado os sentidos com a ajuda de um desfibrilhador, foi transportado para o hospital, que fica perto do Estádio Olímpico.Ao saber da notícia, José Mourinho prometeu oferecer o seu casaco ao jovem apoiante da Roma, de 23 anos."Eu só soube [do incidente] no final da partida. Se ele me der o endereço dele, vou mandar-lhe o meu casaco, para que da próxima vez que vier ao estádio com este frio o tenha vestido", prometeu o treinador da equipa italiana após o encontro que, recorde-se, a Roma venceu por 2-0