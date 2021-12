Mourinho ficou "furioso" e foi pedir explicações ao árbitro depois da derrota com o Bolonha

O jornal italiano 'Corriere dello Sport' avança que José Mourinho estava "furioso" e que confrontou o árbitro Luca Pairetto depois da derrota da Roma, ontem, por, na visita ao Bolonha.O juiz mostrou cartões amarelos a Tammy Abraham e a Rick Karsdorp, o que os afasta do jogo de sábado, com o Inter. Além destes, Nicolò Zaniolo também foi 'amarelado' e o treinador acabou no final do encontro por sugerir que o jovem médio devia deixar a Serie A, dando a entender que o jogador não é suficientemente protegido pelos árbitros.O jornal explica que Mourinho confrontou Luca Pairetto no túnel de acesso aos balneários, pedindo-lhe explicações sobre as suas decisões.