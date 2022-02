Mourinho foi expulso e italianos revelam o que o treinador disse ao árbitro: castigo pode ser pesado

José Mourinho foi expulso na parte final do jogo com o Verona no fim de semana e, segundo o jornal 'La Stampa', o treinador português da Roma enfrenta uma suspensão de dois ou três jogos, muito por força do que disse ao árbitro.Os giallorossi estiveram a perder por 2-0, recuperaram e, mas Mourinho perdeu a paciência, fazendo o gesto de um telefone em direção a Luca Pairetto. E segundo jonal, o treinador terá gritado ao árbitro "eles mandaram-te para aqui de propósito, a Juventus mandou-te".Os binanconeri e a Roma estão o grupo de equipas que lutam pelo quarto lugar, o último que em Itália dá acesso direto à Liga dos Campeões. A formação de Turim, que é 4.ª, tem mais 6 pontos do que a Roma (8.ª) na tabela classificativa.Recorde-se que o irmão de Luca Pairetto, Alberto, trabalhou para a Juventus nos últimos 8 anos. O pai, Pierluigi, foi árbitro na Serie A e acabou condenado no âmbito do escândalo 'Calciopoli', um esquema de manipulação de resultados na época de 2004/05 que levou à despromoção da Juventus.