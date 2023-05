Mourinho foi ver os juniores e acabou a dar palestra que virou jogo com a Fiorentina

Domingo foi dia de folga para o plantel da Roma, mas para José Mourinho foi apenas mais um dia de trabalho, no caso de observação dos possíveis futuros craques do clube da capital. O português foi ao Stadio Tre Fontane observar in loco o duelo com a Fiorentina, como tantas vezes faz, mas desta vez teve uma missão inesperada. Segundo o 'Corriere dello Sport', com a equipa a perder - e sem o treinador principal presente, por estar suspenso -, Mourinho desceu ao balneário e acabou por ser o responsável pela palestra."Quero ver mais intensidade e ritmo. Têm de ser mais agressivos, porque a defesa da Fiorentina é mais fraca e vocês podem batê-lo. Acredito que a segunda parte será diferente, acredito que podem vencer", terá dito o português aos jogadores neste momento de palestra. Depois, o Special One foi mais longe e voltou-se para o defesa Dimitrios Keramitsis, um jogador que na primeira parte tinha estado em foco por ter errado no golo da Fiorentina. Não lhe deu qualquer raspanete, mas sim apontou-lhe que a escolha de chuteiras não foi a mais correta.Coincidência ou não, a Roma viria transfigurada na segunda metade e foi capaz de dar a volta para vencer por 2-1.