Mourinho: «Gasperini? Ele está na Atalanta há seis anos e eu na Roma há seis meses»

Atalanta e AS Roma enfrentam-se em Bérgamo para a jornada 18 da Serie A. O conjunto comandado por Gasperini vive um bom momento com cinco vitórias consecutivas no campeonato, algo que lhe permitiu isolar-se no terceiro lugar. Por outro lado, a Roma vem reerguendo-se depois de duas derrotas seguidas na competição. A vitória na última jornada frente ao Spezia foi uma boa resposta mas José Mourinho ambiciona mais."Se me disserem para ficar em casa e o empate fica garantido eu não aceito. Quero desafiar-me a mim mesmo frente à Atalanta, com respeito e admiração pelo trabalho deles. Há uma grande diferença entre os dois clubes, mas também há uma coisa sobre a qual não tenho qualquer dúvida: podemos ganhar. Futebol é futebol e nós temos jogadores talentosos, um espírito de equipa muito bom e estamos a lutar pela vitória", afirmou o técnico português.Mourinho mostrou algum desagrado com a comparação feita com Gasperini. O jornalista falou dos estilos de jogo diferentes dos dois treinadores, apontado Gasperini como um seguidor do futebol de ataque e de posse e José Mourinho como o mestre da defesa e do contra-ataque. O português respondeu dizendo que: "existe uma diferença fundamental entre mim e o Gasperini. Ele está na Atalanta há seis anos e eu estou na Roma há seis meses. Isso significa uma grande diferença em treinos feitos mas também doze janelas de transferências contra uma. A Atalanta é um clube fantástico, muito estável. Conheci-os enquanto equipa do meio da tabela e agora estão regularmente na Liga dos Campeões e estão a lutar pelo campeonato."O 'Special One' refletiu acerca do projeto do conjunto romano e mostrou confiança no trabalho que está a ser feito. "O clube tem donos novos e, na minha opinião, estão a fazer um trabalho fantástico. Foram obrigados a ter um trabalho de reação durante a janela de transferências este verão. Passei muitos anos em clubes com mentalidades muito diferentes onde era tudo para o hoje e nada para o amanhã", confessou.O jogo entre as duas equipas está marcado para este sábado às 14h00.