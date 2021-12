Mourinho insatisfeito após triunfo sobre o Spezia: «Gostei do resultado, mas não do jogo»

José Mourinho mostrou-se satisfeito pelo facto de os dois golos apontados frente ao Spezia terem surgido de canto, mas assumiu não ter gostado da exibição da Roma, apontando a aspetos a melhorar antes do encontro da próxima jornada com a Atalanta."Gostei dos dois golos de canto, porque ontem tivemos a treinar durante 25 minutos. Gostei do resultado, mas não do jogo. Não foi um jogo difícil, desde o primeiro tempo perdemos muitas bolas fáceis", começou por referir após o encontro.E prosseguiu: "Nunca tivemos boa circulação de bola. Neste momento não é fácil jogar contra o Spezia. Depois do 2-0, também gostei do esforço do Ibanez, que continuou em campo mesmo com algumas dificuldades. Tive a sensação de que o jogo não tinha acabado. Depois da saída de Smalling tudo mudou, porque Cristante ocupou o seu lugar. Deixámos o adversário entrar na partida."O técnico português disse ainda esperar tratar-se de "uma questão de fadiga" quanto às lesões de Smalling e Ibanez. Já sobre o problema físico de Zaniolo, Mourinho revelou ser difícil que esteja apto para o encontro com a formação de Bérgamo, tal como para a partida diante da Sampdoria, dia 22, a última neste ano civil para a formação da capital italiana.