Mourinho irritado: «Devo dizer aos meus jogadores para caírem e se fazerem de palhaços?»

A Roma de José Mourinho desperdiçou a oportunidade de se reaproximar dos lugares cimeiros da Serie A ao perder (0-1) em casa com a Atalanta. Nada correu bem ao português, que não pôde contar com Karsdorp e Dybala, ambos por lesão, e foi expulso na segunda parte por protestos , devido a um alegado penálti não assinalado por Daniele Chiffi a favor dos giallorossi. Isto depois de outro lance polémico ainda na primeira metade. Assim, o luso vai falhar a próxima jornada diante do Inter, seu antigo clube."Era penálti naquele lance sobre o Zaniolo [alegada falta de Okoli], mas creio que o árbitro não assinalou porque o meu jogador… ficou de pé. Então, que devo dizer aos meus jogadores? Para se deixarem cair e fazerem-se de palhaços, como tantas vezes já vi esta época na Serie A?", desabafou o Special One.