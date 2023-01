Mourinho já dá o título ao rival

Não é muito habitual vermos José Mourinho atirar a toalha ao chão, mas o técnico português parece cada vez mais resignado quanto à luta pelo título italiano. Para o ‘special one’, o Nápoles, que recebe hoje a sua Roma e lidera confortavelmente a Serie A, já pode receber as faixas de campeão. "Não quero ser mal interpretado, mas felicito aqui o Nápoles pela conquista do Scudetto. É merecido, são a equipa mais forte, com um ótimo treinador e grandes jogadores. Tem 12 pontos de vantagem [entretanto desceu para 10 graças ao triunfo do Inter]. É uma grande distância e, a avaliar pela irregularidade do Inter e Milan, o Nápoles não terá adversário à altura. O título é deles, mas, como é óbvio, tentaremos ganhar-lhes", disse o técnico luso da formação romana.

Certo é que José Mourinho também foi fiel ao seu estilo quando questionado sobre Zaniolo, que, apesar de estar a forçar a saída do clube, recusou recentemente a mudança para o Bournemouth quando os dois emblemas tinham tudo acertado. "Anda a dizer há um mês que quer sair. Infelizmente parece que eu tinha razão. Já não faz parte do nosso projeto", disse o técnico, que está a ser associado a um possível regresso ao Chelsea.

Já Spalletti encolheu os ombros sobre a conversa do título. "Não sou bom a matemática", disse o treinador do Nápoles.