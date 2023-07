Mourinho já está no Algarve

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Roma escolheu o Algarve para o estágio de pré-época pelo terceiro ano seguido e a comitiva liderada por José Mourinho chegou ontem a Portugal, instalando-se em Albufeira. O regresso a Itália está agendado para 2 de agosto e, até lá, seguem-se dias de intenso trabalho, incluindo três jogos - o primeiro será com Sp. Braga (dia 26) e o último com o Farense (2 de agosto), faltando definir um dos adversários.

No grupo que ontem chegou ao Algarve vieram 24 jogadores - além de Rui Patrício, Matic ou Dybala, destaque para as caras novas Aouar, Kristensen e Ndicka. De fora ficou o lesionado Tammy Abraham, que prossegue a recuperação em Roma, mas também quatro jogadores com os quais José Mourinho não conta e que deverão deixar a Roma nos próximos dias: Matías Viña, Shomurodov, Bryan Reynolds e Gonzalo Villar.