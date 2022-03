José Mourinho estava certo de que a Roma ia vencer o dérbi com a Lazio, algo que se confirmou. O treinador português publicou duas fotografias no Instagram - a primeira no autocarro antes do jogo e a segunda no final do jogo - com um sorriso idêntico, que desvendou isso mesmo."Quando sabes que vais ganhar antes do jogo, a fotografia no autocarro e a no balneário são muito parecidas", escreveu o técnico da Roma.