Mourinho não gostou do que viu no jogo da Roma: «Foi tudo pobrezito»

A esperança de atingir a Champions já era remota, mas a Roma abdicou dela na sequência do nulo na receção ao Bolonha , jogo em que José Mourinho realizou diversas poupanças a pensar no duelo de quinta-feira com o Leicester respeitante à Conference. Rui Patrício foi titular, Sérgio Oliveira cumpriu castigo e o Special One não gostou do jogo."Houve pouca qualidade. A equipa que queria ganhar fez pouco por isso, a equipa que não queria vencer também pouco fez e o árbitro deixou andar. Foi tudo pobrezito", disse José Mourinho.