Mourinho: «Não ofendi o árbitro. Espero justiça»

Na antevisão ao jogo da Roma com a Fiorentina, José Mourinho revelou que não quis ofender o juiz do desafio com o Sassuolo, Matteo Marcenaro, esperando que lhe seja feita justiça."Não ofendi o árbitro. A expressão foi mal interpretada, tendo ele acabado por mostrar que tinha capacidade para dirigir o jogo. Espero justiça!", vincou o luso, que teve uma audiência sobre o tema com o procurador do Ministério Público.A Roma recebe este domingo a Fiorentina às 19h45. A equipa de Mourinho ocupa a 4.ª posição da Liga italiana com 24 pontos, a 14 do líder Inter, que tem mais um jogo.