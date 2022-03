Mourinho não perdoa noitada de prodígio da Roma: Afena-Gyan 'atirado' para as reservas

Miúdo que em novembro foi lançado por José Mourinho na equipa principal da Roma e que por essa altura até recebeu uma prenda especial do português , o jovem avançado Felix Afena-Gyan conheceu nos últimos dias a faceta mais rígida do técnico, isto depois de ter descoberto que o dianteiro de 19 anos tinha estado num espaço de diversão noturno no sábado. Segundo o 'Il Messaggero', o técnico português não gostou nada da atitude do jovem, tendo imediato determinado a sua saída dos trabalhos da formação principal e regresso à formação de Sub-23, a chamada equipa Primavera.A saída noturna sucedeu um dia antes do encontro com o Spezia, no qual o jovem não havia sido convocado devido a uma pequena lesão. Uma mazela que não o impediu de partir para uma noite de festa, na qual contou ainda com a companhia de Benjamin Tahirovic e Jan Oliveras, dois colegas de equipa dos Sub-23. Não se sabe que tipo de punição este duo terá, mas para Afena-Gyan a sanção foi clara e serve de exemplo para os demais.