Mourinho não quer perder o comboio

“A minha vontade de vencer nunca vai acabar”. Esta frase é de José Mourinho e foi proferida numa entrevista publicada ontem pela ‘Gazzetta dello Sport’. É sabido que este desejo de triunfar do técnico português é inabalável e válido também para o jogo de hoje, frente ao Inter, clube pelo qual já viveu momentos de glória. A Roma ocupa a 6ª posição e tem um ponto de vantagem para a equipa de Milão, mas mais do que aumentar a clivagem para o rival, Mourinho não quer é perder o comboio para o topo.

O técnico luso, que poderá estar no banco devido a castigo, projetou o duelo de forma diferente, mais virada para o lado... sociológico. “Sinto-me afortunado por ter tido a possibilidade de viver nas duas cidades, são dois centros nevrálgicos de Itália. Milão é o motor da economia, Roma é o centro do poder político e o museu ao ar livre da história do país”, lembrou o técnico de 59 anos, que não esquece o sucesso com o Inter mas espera alcançar outros êxitos. “Para mim é impossível escolher a melhor vitória, mas tentarei alcançar um novo ‘triplete’ com a Roma”, salientou, admitindo um possível regresso de Totti à estrutura dos giallorossi. “Será sempre um símbolo”, afirmou.

Ranieri rendido ao português

Quem veio a público elogiar o português foi o mítico Claudio Ranieiri. “Ele é único, inimitável. O estádio tem estado esgotado mais por ele do que pela equipa ”, disse o técnico italiano.