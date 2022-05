Mourinho: «O meu receio é que as pessoas tenham de esperar muito tempo até eu parar!»

José Mourinho afirmou que não se sentiu "preocupado" com as críticas das quais foi alvo no Manchester United, depois de alguns adeptos considerarem o seu estilo de jogo defensivo e ultrapassado. Em declarações reproduzidas pelo 'Mirror', o técnico garantiu que não pensa na longevidade da carreira e que se foca apenas "em qualidade"."As pessoas habituaram-se a ver-me em clubes onde se pensava que eu podia ganhar títulos, mas onde não era esperado que os ganhasse. Quando se tem uma carreira com tantas vitórias, ao ponto de parecer um ciclo, isso é algo esperado, as pessoas podem dizê-lo", começou por explicar.E prosseguiu, referindo o aparecimento de técnicos jovens: "Pessoalmente não estou preocupado relativamente a isso [ser substituído pelos mais jovens]. Não penso nem me foco em gerações, foco-me em qualidade. É uma questão de motivação, paixão. Sem paixão estás acabado. Sem pressão nos jogos grandes estás acabado. Conheço-me muito bem".Mourinho abordou ainda a longevidade da sua carreira enquanto treinador, deixando uma mensagem para quem o considera 'ultrapassado': "Nós [treinadores] é que vamos escolher quando queremos parar, e o meu receio é que as pessoas tenham de esperar muito tempo até eu parar!", concluiu.Recorde-se que a Roma, atualmente comandada por Mourinho, disputa na próxima quarta-feira, dia 25, a final da Conference League frente ao Feyenoord (20h).