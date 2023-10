Mourinho: «O nosso primeiro objetivo é qualificar-nos e o segundo é ganhar o grupo»

José Mourinho não tem dúvidas! Depois de derrotar (2-1) o Sheriff na 1ª jornada, a Roma tem que bater o Servette, no Olímpico, para se manter bem posicionada na corrida à vitória no Grupo G, sendo essa a única forma de fugir ao playoff. O segundo classificado terá de o disputar e encontrará pela frente... um rival proveniente da Champions.

"O nosso primeiro objetivo é qualificar-nos e o segundo é ganhar o grupo. Basta olhar para a Champions para imaginarmos que quem ficar no 2º lugar jogará com um tubarão", diz o treinador luso, adiantando que o calendário congestionado irá obrigá-lo a fazer alterações na equipa: "Só mudarei três ou quatro jogadores. O Dybala começará no banco. O jogo é muito importante para nós, temos a responsabilidade de vencê-lo."

O Special One cumprirá o segundo de quatro jogos de castigo e, como tal, não estará no banco, situação por ele desvalorizada. "Confio plenamente nos jogadores e na equipa técnica. Já ganhámos e perdemos quando não estive no banco. Não fará diferença", frisa o técnico antes do jogo com o lanterna-vermelha.