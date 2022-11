Mourinho: «Os meus jogadores não querem ganhar a Conference League de novo»

Quinta-feira, em Itália, a Roma de José Mourinho jogará um encontro decisivo na luta pelo playoff da Liga Europa, necessitando de bater o Ludogorets para seguir em frente na segunda prova de clubes da UEFA. A missão está claramente definida e o técnico português acabou por receber uma boa notícia, com a despenalização de Nicolò Zaniolo. Uma novidade que o português naturalmente apreciou."É o que chamo de justiça. Uma punição de três jogos era exagerada. Acho que ele merecia apenas uma suspensão de um jogo, no máximo. É importante ele poder jogar, porque pode ajudar-nos a ganhar. Não posso dizer que já esteja apto, vamos ver como se sente hoje, mas gostava de tê-lo", começou por dizer o técnico português.O objetivo dos romanos é avançar na Liga Europa, ainda que uma derrota permita, pelo menos, seguir para a Conference League. Ainda assim, Mourinho assume que essa prova... não lhe interessa. "Se não ganharmos, vamos para a Conference League, mas não queremos isso. Queremos ir aos playoff da Liga Europa e só o podemos conseguir com um resultado. Será difícil, porque temos a pressão e também por causa do adversário. Creio que o estádio está esgotado, por isso o ambiente será de jogo grande, como foi diante do Bodo e do Leicester. Se criarmos ambiente, podemos consegui-lo. A ambição dos meus jogadores não é ganhar a Conference League de novo, mas sim jogar o playoff da Liga Europa, onde vamos encontrar equipas que até podiam ganhar a Champions. É aí que queremos estar", frisou.Caso avance para o playoff, a Roma de José Mourinho ficará à mercê das equipas relegadas da Liga dos Campeões, num lote no qual entra, por exemplo, o Sporting.