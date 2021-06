Mourinho pede um goleador

José Mourinho continua a preparar o arranque de época na Roma, bem como o ataque ao mercado. Em declarações à ‘Talk Sport’, o Special One referiu que adorava levar para os giallorossi um avançado que fizesse 30 golos por época e a imprensa italiana aponta que o técnico luso procura mesmo um reforço para o ataque. O diretor-desportivo da Roma, Tiago Pinto, já está a trabalhar nesse dossiê, com Belotti (Torino), Azmoun (Zenit), Isak (Real Sociedad) e Daka (Salzburgo) a serem hipóteses em cima da mesa. De saída da Roma pode estar Edin Dzeko. Chelsea e Milan estão interessados no bósnio.