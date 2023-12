Mourinho pediu ao apanha-bolas para entregar papel a Rui Patrício: o que dizia nas instruções

Estava já a Roma reduzida a 9 jogadores (após expulsões de Nicola Zalewski e Romelu Lukaku) quando José Mourinho se sentou no banco da equipa para delinear a estratégia que levaria a equipa a conquistar um precioso ponto na receção à Fiorentina. Depois de rasgar o papel, o treinador português pediu a um apanha-bolas que levasse as instruções a Rui Patrício. Assim que a bola saiu do terreno de jogo, o mesmo apanha-bolas chamou o guarda-redes internacional português e entregou-lhe o papel escrito por Mourinho.Tudo isto foi captado pela transmissão televisiva do encontro, que mostrou ainda em pormenor tudo o que o treinador português tinha escrito para Rui Patrício ler.