Mourinho perde adjunto durante um mês

José Mourinho vai ficar sem o adjunto Salvatore Foti durante um mês, duração do castigo aplicado pela federação italiana na sequência da expulsão na derrota para a Taça frente à Cremonese. Segundo o relatório de jogo, Foti "ameaçou um dirigente da equipa adversária", lançou "expressões blasfemas" quando recebeu ordem de expulsão e, no final do jogo, "tentou entrar no balneário de um delegado, de novo com um tom ameaçador."

Na ressaca da desilusão na Taça, a Roma recebe hoje o Empoli, que não perde há seis jogos. Os giallorossi vêm de um desaire na liga (frente ao Nápoles), mas podem igualar, à condição, os pontos do Inter (2º). Rui Patrício está nos eleitos, ao contrário de Zaniolo: afastado depois forçar a saída, o italiano não vai sequer treinar... porque a 30 de janeiro apresentou um atestado por mau estar psicológico, que o vai afastar durante um mês.