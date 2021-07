Mourinho perto de garantir defesa uruguaio que foi associado ao FC Porto

Depois de Rui Patrício, José Mourinho está prestes a garantir o segundo reforço para o plantel da Roma e desta vez para a defesa. O lateral-esquerdo uruguaio Matías Viña, que joga no Palmeiras de Abel Ferreira, chegou a ser apontado como alvo do FC Porto mas tudo indica que irá rumar à capital italiana.





Face à grave lesão de Spinazzola durante o Euro'2020, o reforço do lado esquerdo da defesa era uma das prioridades de José Mourinho e, esta segunda-feira ,o jornalista italiano Fabrizio Romano dá como fechado o acordo entre Roma e Palmeiras para a mudança do jogador de 23 anos, que realizou 5 jogos na Copa América pelo Uruguai.A transferência deverá render 10 milhões de euros ao Palmeiras no imediato, sendo que o clube brasileiro poderá receber mais milhões mediante objetivos. Fabrizio Romano diz ainda que a Roma já terá também acordado os termos do contrato acordo com Viña, que deverá ser apresentado nos próximos dias.