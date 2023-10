Mourinho preparado para resgatar estrela do Tottenham que passa por um mau bocado nos spurs

Dier, que está há quase 10 anos nos spurs e fez grande parte da formação no Sporting, pode encontrar um novo rumo na carreira sob a liderança de um treinador que conhece bem. Era um dos homens de confiança de Mourinho aquando da passagem do treinador português pelo Tottenham e foi utilizado com regularidade no onze pelos técnicos que se seguiram, até à chegada de Postecoglou.O jogador quer atuar com maior regularidade, de modo a poder entrar nas escolhas de Gareth Southgate para o Euro'2024 e a saída para a Serie A pode ser a solução.A verdade é que o Tottenham está a realizar uma temporada surpreendente, quando comparada com as anteriores. Os spurs lideram nesta altura a Premier League, em parceria com o Arsenal, com seis vitórias e dois empates.