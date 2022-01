Mourinho: «Quando estás na merda tentas levantar-te, mas há pessoas neste balneário um pouco fracas»

José Mourinho estava furioso no final do jogo com a Juventus. A Roma chegou a liderar o encontro diante dos bianconeri, por 3-1, mas acabou por perder por. O técnico atribuiu o sucedido a um "colapso psicológico"."Tivemos o controlo total durante 70 minutos. A equipa estava a jogar bem e estava realmente com mentalidade para adquirir o controlo. Começámos mesmo bem, a tomar a iniciativa", constatou Mourinho no final da partida, em declarações à DAZN."Foi tão bom durante 70 minutos, mas depois aconteceu um colapso psicológico. O 3-2 matou-nos porque o Felix fez um jogo extraordinário, que acabou com um sprint diante do Cuadrado. Tirei-o e a sua substituição acabou por deitar tudo a perder", reconheceu o treinador."Quando lhes permitimos os 3-2, frente a uma equipa como a Juventus, com uma mentalidade e um caráter fortes, o medo instalou-se. Um complexo psicológico. O 3-2 não foi um problema para mim, foi para eles, para a minha equipa. No final do dia, quando estás na merda, tentas levantar-te e reencontrar-te. Mas há algumas pessoas neste balneário que são demasiado simpáticas e um pouco fracas", prosseguiu Mourinho."Eu já disse aos jogadores que se o jogo tivesse acabado ao minuto 70 teria sido um desempenho extraordinário. Mas infelizmente não acabou aí", reconheceu.