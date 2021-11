Mourinho quer contratar carrasco da Roma: avançado norueguês do Bodo apontado aos giallorossi

José Mourinho não parece estar satisfeito com o plantel atual da Roma e o técnico português já está à procura de três ou quartos reforços já para janeiro. Um dos principais nomes associados aos giallorossi, segundo a imprensa norueguesa, é um dos seus carrascos da Roma na Conference League, o avançado do Bodo/Glimt Erik Botheim.O canal norueguês ‘TV2’ avançou que José Mourinho ficou impressionado pelas exibições do avançado perante a equipa romana nos dois encontros da competição europeia e, como tal, o clube italiano já contactou o agente do jogador.A Roma sofreu uma embaraçosa derrota por 6-1 frente ao modesto Bodo, na Noruega, e não foi além de um empate (2-2) em Roma, duas semanas depois. Nas duas partidas, Botheim foi um autêntico pesadelo para a defesa da equipa de José Mourinho, tendo apontado três golos e somado três assistências.Além do jogador norueguês, a imprensa italiana fala ainda do interesse de Mourinho em dois jogadores que pertencem aos quadros de dois ex-clubes do Special One. Ruben Loftus-Cheek, médio do Chelsea, e Harry Winks, médio do Tottenham, são os mais recentes nomes associados à equipa do treinador luso.Segundo o portal italiano ‘Calciomercato’, Mourinho tem como principal prioridade o jogador inglês do Chelsea, todavia, caso o negócio não se consiga finalizar, Winks será a segunda escolha do técnico. O jogador do Tottenham não foi opção de Nuno Espírito Santo enquanto esteve à frente dos Spurs e também parece não convencer António Conte, e, assim, poderá ver a saída para a capital italiana como uma boa opção.