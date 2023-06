Mourinho quer Tielemans na Roma

José Mourinho quer recrutar o talentoso médio belga Youri Tielemans para a Roma. O jogador do Leicester City, de 26 anos, está em final de contrato com a formação inglesa e pode assinar por qualquer clube. Cairia que nem uma luva no meio campo da formação da capital italiana e, melhor do que isso, chegaria a custo zero. Contudo, garante a imprensa inglesa, o treinador português tem a concorrência do Arsenal e do Aston Villa, que já mostraram vontade em contar com os serviços do jogador nascido em Sint-Pieters-Leeuw.

Tielemans sabe que é muito pretendido dentro e fora de Inglaterra e já deu ordens ao seu agente para se focar nas propostas que chegam da Premier League, uma vez que quer continuar a trabalhar no principal escalão do futebol inglês.