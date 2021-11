Mourinho recusa receber prémio de jornal satírico italiano... pela segunda vez

Após um início de temporada prometedor, o último mês de José Mourinho na Roma não tem sido fácil de (di)gerir para o treinador português, com resultados negativos e algumas polémicas com arbitragem à mistura. O final de 2021 aproxima-se e vão surgindo prémios entregues aos melhores do ano. Mas em Itália há também a particularidade de serem premiados... os piores, ou as personalidades que protagonizaram momentos menos positivos.

E foi precisamente o que sucedeu com José Mourinho. O treinador português foi o escolhido para receber o 'Tapiro D'Oro', entregue desde 1996 pelo jornal satírico 'Striscia La Notizia', do Canale 5. Acontece que o Special One recusou o galardão... e fê-lo pela segunda vez na carreira, depois de em janeiro de 2009, quando orientava o Inter Milão, Mourinho não ter aceitado que lhe entregassem a 'estatueta'.





Segundo relatos da imprensa italiana, esta quarta-feira, o apresentador do 'Striscia La Notizia', Valerio Staffelli, dirigiu-se ao centro de treinos da Roma com o prémio mas foi ignorado por Mourinho, com o português a entrar no carro antes de deixar o local.Recorde-se que, no ano passado, o avançado argentino Papu Gómez, que atuava na Atalanta, chegou a receber o troféu mas atirou-o pelos ares