Mourinho renuncia ao cargo no UEFA Football Board: «Os princípios já lá não estão»

José Mourinho renunciou esta quinta-feira ao cargo de membro do UEFA Football Board. O treinador português da Roma comunicou a decisão em carta enviada a Zvonimir Boban, diretor e chefe para o futebol da UEFA,que lhe foi aplicado por palavras ao árbitro Anthony Taylor na final da Liga Europa deste ano, que a Roma perdeu para o Sevilha."Ao agradecer o convite que me fez para ser membro do UEFA Football Board, lamento informar que, com efeitos imediatos, estarei a renunciar a minha participação neste grupo. Os princípios nos quais acreditava plenamente quando entrei no grupo já lá não estão e sinto-me na obrigação de tomar esta decisão. Peço gentilmente que também comunique a minha decisão ao presidente Sr. Aleksander Ceferin", pode ler-se.