Mourinho revela o único clube com o qual não tem "grande ligação": «As pessoas não são estúpidas...»

Ainda falta uma semana para a final da Liga Europa, mas a UEFA já iniciou o processo de divulgação da partida, com um 'media day' no qual José Mourinho abordou a partida com a Fiorentina e deixou ainda uma espécie de revisão da matéria dada em termos de carreira. Especialmente porque esta será a sua segunda final pela formação italiana, depois da Conference League em 2021/22. Ora, a propósito de decisões, Mourinho não esquece o passado, assume uma forte ligação à equipa da capital e revela qual a única equipa que orientou pela qual não sente qualquer afinidade."Espero que as minhas palavras não sejam mal interpretadas, mas o único clube que orientei na minha carreira pelo qual não tenho uma grande ligação é o Tottenham. Provavelmente porque o estádio estava vazio - era a altura da Covid-19 - e porque o Sr. Levy [presidente do clube] não me deixou jogar uma final e ganhar um troféu. Mas é o único", começou por dizer, em alusão ao facto de ter sido despedido a escassos dias da disputa da decisão da Taça da Liga inglesa."Nos outros clubes sempre criei uma ligação forte, porque as pessoas não são estúpidas. Não é apenas uma questão de ganhar ou perder. Os adeptos entendem que luto por eles todos os dias. No meu caso, sou Romanista, Madridista e Interista e é algo mútuo. Terei sempre uma forte ligação à Roma e aos outros clubes que orientei. Tornei-me melhor pessoa e treinador, mas o meu ADN é o mesmo. Quero ter o prazer de ganhar esta final, ao lembrar o nosso percurso."