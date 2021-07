Mourinho: «Roma é um clube gigante com adeptos incríveis»

No dia seguinte à apresentação oficial como treinador da Roma, José Mourinho concedeu uma entrevista ao ‘Correio da Manhã’ e CMTV e explicou o regresso a Itália. "Queria sair de Inglaterra, da mesma forma que quando saí do Real Madrid quis ir para Inglaterra. Neste período estive em 3 clubes diferentes (Chelsea, Manchester United e Tottenham) e achei que era o momento certo para sair. Para onde? Para um país onde gostei muito de estar e de trabalhar e onde tive sucesso. É a Roma um clube com um perfil diferente? É. Um clube gigante come adeptos incríveis e sedentosde qualquer coisa, porque não lhes tem acontecido nada de bom nos últimos 20 anos. Na opinião dos novos donos era preciso um trabalho em profundidade de organização do clube. A primeira contratação foi um diretor geral [Tiago Pinto] e o segundo um treinador com uma experiência grande a este nível. Não estamos a pensar em ganhar imediatamente, mas é um trabalho que envolve paixão porque é uma cidade especial, com um clube que não tem sido especial no sentido de ter algo para festejar", atirou.

Novamente em Itália, José Mourinho fez também uma breve antevisão do campeonato português. "No ano passado ganhou quem não era favorito. Ganhou e ganhou bem. Se as alterações no Sporting não forem muito profundas, naturalmente que quem foi campeão será sempre candidato. O FC Porto não foi campeão, mas não esteve longe - e se calhar não foi porque fez uma Champions que o levou aos limites. Querem ser campeões porque é a natureza daquele clube. O Benfica, com os investimentos que fez no ano passado, tem o material e a dor não ter sido campeão após tão grande investimento é grande. São dores que ficam no corpo e alma durante muito tempo. Pode ser um grande campeonato", atirou José Mourinho ao ‘Correio da Manhã’/CMTV.