Mourinho: «Se disser o que penso do Sevilha-Roma vou ser suspenso por dez jogos»

José Mourinho recordou a final da Liga Europa perdida pela Roma diante do Sevilha, nos penáltis, em entrevista à televisão italiana 'Sky Sport'. Ainda assim, o treinador português não disse tudo o que queria sobre esse jogo disputado em Budapeste, por entender que se o fizesse ia ser severamente castigado."Conquistar a Liga Europa com o Manchester United foi um sentimento normal para mim. Mas o Sevilha-Roma... Se disser aquilo que penso vou ser suspenso por dez jogos", afirmou o técnico da equipa da capital italiana, antes de recordar a conquista da Conference League em 2022."Penso que a vitória frente ao Leicester foi tão importante quanto diante do Feyenoord. Nunca chorei em campo depois de uma derrota. Às vezes choro depois de uma vitória e estes dois jogos foram históricos para a Roma", destacou.