Mourinho: «Se Lukaku for necessário como central, ele jogará a central!»

A Roma teve que puxar dos galões para avançar para os quartos de final da Taça! A equipa de José Mourinho venceu quarta-feira (2-1) a Cremonese, equipa do segundo escalão. Com Rui Patrício e Renato Sanches no banco de suplentes, os giallarossi começaram mal a partida. Tsadjout, aos 37’, abriu a contagem no Olímpico de Roma, um golo que colocava a formação de Cremona na rota de eliminar os romanos da Taça, à semelhança do que tinha acontecido na época passada nos quartos de final da prova. Porém, os romanos tiveram que arriscar mais no segundo tempo e, graças às duas estrelas da equipa, operaram a ‘virada’. Lukaku fez o empate aos 77’ e Dybala, que tinha entrado ao intervalo, selou a reviravolta na conversão de um penálti, aos 85’."Tivemos que arriscar. No final colocámos mais gente na frente e acabámos por ser felizes. Tivemos mérito por não termos sido eliminados por um adversário da Serie B", comentou o treinador português de 60 anos.Questionado ainda sobre o facto de defrontar a Lazio na próxima fase da Taça de Itália, José Mourinho realçou: "O dérbi? Não sei o que vai acontecer até lá! Temos um jogo importante agora diante da Atalanta (no domingo a contar para a 19ª jornada do campeonato) e precisamos de dar tudo. Se Lukaku for necessário como central, ele jogará a central!"