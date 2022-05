Mourinho sem papas na língua contra o VAR: «Queremos o respeito dos Banti desta vida...»

A presente temporada da Roma de José Mourinho tem ficado marcada por várias oscilações de desempenho e resultados desde o início do ano.





Depois de mais um desaire no campeonato - o quinto jogo consecutivo sem vencer na Liga italiana -, o treinador português foi convidado pela imprensa a apresentar explicações para a constante alternância de 'performance' dos seus jogadores. 'Special One' assumiu ter dificuldades em encontrar respostas para responder a esta questão, mas não pensou duas vezes em apontar o dedo a Luca Banti, árbitro que esta segunda-feira desempenhou funções de vídeoárbitro na derrota () com a Fiorentina."A explicação... Temos estado à procura de encontrar uma explicação para muitos jogos mas não a temos. Para hoje, existem duas explicações. Uma é que depois do jogo de quinta-feira que existe alguma falta de frescura física e mental nos jogadores. Sabíamos que existiria uma diferença contra uma equipa que já está a preparar o jogo há uma semana", começou por dizer o treinador português, continuando: "Mas eu gostaria de ter uma explicação de Sr. Banti [árbitro que estava no VAR no jogo desta noite]. Existe um contacto, não existe uma falta, e o árbitro estava perto do lance e não assinalou penálti: isto não é sobre o VAR, mas sobre as intervenções de Sr. Banti. Se falarmos dos três pontos de hoje, vamos terminar por aqui. E digo também que, apesar do penálti do Sr. Banti, a Fiorentina foi mais forte, jogaram com um outro tipo de andamento, com mais velocidade e outra concentração. Mereceram a vitória."Para Mourinho, o problema não se deve apenas à intervenção de Luca Banti no jogo desta noite, mas sim durante toda a temporada que, de acordo com o técnico luso, já retirou "muitos e muitos" pontos à sua equipa. "Mas o problema é que não estamos a falar dos três pontos de hoje: estamos a falar de Veneza, Bolonha, muitos, muitos, muitos outros episódios para os quais não existem explicações. Onde está o Sr. Banti agora? Em Coverciano [sede da Federação Italiana de Futebol]? Em Milão? Não sei onde fica o VAR, mas por que razão ele chamou o árbitro, que estava a 10 metros de distância e não tinha visto nenhum penálti, para ver o lance? Porquê? São estas as explicações que nós queremos e não temos."

"Sim, temos uma final que absorve emoções e energias a todos. E não é fácil esquecer numa cidade como Roma, num clube como a Roma, mas temos um campeonato para disputar e o que tem vindo a acontecer a esta equipa tem sido demasiado. Nós sabemos que temos o respeito dos nossos adeptos, mas também queremos o respeito dos Banti desta vida, que estão sentados numa cadeira e que já tiraram muitos e muitos pontos que são fruto do trabalho destes rapazes", terminou.