Mourinho sobre Osimhen: «Está ao nível do Drogba, mas o Didier não se atirava para a piscina»

Depois de ter visto a sua Roma perder diante do Nápoles , José Mourinho r ecorreu às redes sociais para elogiar a atuação coletiva e, de seguida, na conferência de imprensa, deixou um elogio a Victor Osimhen, o autor do melhor golo da noite ... mas com um pequeno reparo."Ele está no mesmo nível do Drogba, mas o Didier não se atirava para a piscina... Se o Victor mudar, então tudo bem. Se estivesse num clube com muito dinheiro contratava-o. Contudo, se um dia for para Inglaterra, tem de mudar, porque em Itália ainda aceitam este tipo de comportamento, mas em Inglaterra seriam duros com ele", disse o técnico.Antes, na 'flash interview', Mourinho tinha falado do avançado e seguido o mesmo raciocínio. "Disse-lhe que marcou um grande golo e que tem de parar de se atirar para a piscina. O golo dele foi fantástico, fez a mesma coisa na outra vez em que nos encontrámos, por isso é um jogador fantástico. Mas tem de parar de mergulhar".